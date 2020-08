Résultat Ligue des champions : personne ne trouve la faille entre le PSG et le Bayern (0-0, mi-temps)

false

A la pause de cette finale de Ligue des champions, le PSG et le Bayern Munich n’ont pas réussi à trouver la faille chez l’adversaire (0-0).

Malgré le score nul et vierge, c’est une belle finale de Ligue des champions que nous réservent le PSG et le Bayern Munich. Les deux équipes, concentrées et bien en place, ont eu en prime les opportunités pour débloquer le compteur.

Au nombre d’occasions franches, c’est le PSG qui domine avec trois tentatives très chaudes. Neymar a d’abord buté sur un Neuer plutôt heureux (18e), Di Maria a loupé une belle opportunité en enlevant trop sa frappe du pied droit (23e). Mbappé enfin, dans la surface, a loupé l’occasion d’ajuster Neuer avec une frappe trop molle (45e). Mais le Bayern n’est pas en reste puisque Lewandowski a d’abord trouvé le poteau de Navas sur une frappe en pivot (22e) avant de trouver le portier parisien sur sa route avec une tête à bout portant (31e).