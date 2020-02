Résultats Ligue des Champions : le Borussia et Haaland tombent le PSG (2-1), Liverpool défait

true

On s’attendait à une rencontre avec beaucoup de buts entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain ce mardi soir en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il y en a eu et le Champion de France repart du Signal Iduna Park avec une défaite mais avec un but marqué à l’extérieur (1-2). Il s’agit de la première fois que le PSG chute cette saison en C1.

Haaland fait tomber Paris à lui seul

Revenu à un système hybride en 3-4-3 / 4-3-3, Thomas Tuchel n’a pas réussi le coup qu’il était venu tenter en Allemagne. Bousculé par moment, malheureux sur la fin (poteau de Neymar à la 81e), le PSG a été victime de la nouvelle coqueluche du BvB, Erling Haaland, 10 buts en 7 matches de Ligue des Champions cette saison.

Auteur d’un premier but heureux (69e) après un beau mouvement collectif de son équipe, le Scandinave a vite redonné l’avantage aux siens d’un coup de canon dès 20 mètres (77e), seulement deux minutes après l’égalisation francilienne signée de Neymar après un gros travail de Kylian Mbappé (75e). Ce but impulsé par les deux super-stars du PSG permet d’entretenir l’espoir avant le match retour dans trois semaines.

Liverpool chute en Espagne

Dans l’autre match du soir au Wanda Metropolitano, l’Atletico Madrid a battu Liverpool (1-0). Le tenant de la Ligue des Champions a été surpris dès la 4e minute sur un corner mal renvoyé et repris de près par un Saul Niguez opportuniste. Les Reds de Jürgen Klopp ne sont jamais revenus dans la partie.