UEFA : face au coronavirus, Ligue des Champions et Ligue Europa suspendues (Officiel)

C’était prévu, c’est désormais officiel. L’UEFA a décidé, il y a quelques minutes seulement, de suspendre, et jusqu’à nouvel ordre, la poursuite de la Ligue des Champions et la Ligue Europa.

En cause, comme vous pouvez l’imaginer, le coronavirus. L’UEFA va désormais devoir se creuser les méninges afin de trouver des dates possibles pour la poursuite des deux compétitions. Un calendrier va en effet devoir être mis en place. Pas simple.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020