RC Lens : Cahuzac a un regret contre le PSG et raconte une anecdote mythique sur les supporters

L’exploit a été confirmé. Vainqueur du PSG il y a neuf jours à Bollaert (1-0), le RC Lens l’a aussi été du FC Lorient dans la foulée (3-1) et pourrait remettre le couvert contre les Girondins de Bordeaux lors de la 4e journée de L1 (17h).

En attendant, le match contre le PSG reste dans la mémoire collective mais aussi celle de Yannick Cahuzac. Avec un gros regret. Le milieu de 35 ans adore les supporters des Sang et Or et aurait aimé qu’ils soient encore plus nombreux à les soutenir.

Cahuzac est en fusion avec les supporters du RC Lens

« Juste avant la reprise de la L1, on a eu 3 500 spectateurs contre Dijon (1-0 à Bollaert le 15 août). Ils faisaient du bruit, c’était une évolution positive. Un joueur de Dijon m’a confié pendant l’échauffement qu’ils en faisaient plus que dans leur stade quand il était plein, a confié Cahuzac à L’Équipe. Contre Paris, ils ont encore plus poussé. Et à l’échauffement, entre joueurs, on avait énormément de frustration. Déjà qu’on n’avait pas pu fêter la montée en L1. Là, on savait que le stade aurait été comme un cratère plein. Cela aurait été fantastique de recevoir Paris dans ces conditions. À Lens, ce ne sont pas des spectateurs. Ils nous encouragent. On connaît leur potentiel, même quand ils sont une poignée. J’ai été agréablement surpris. C’est fantastique en tant que joueur. Magique. Cela donne un supplément d’âme pour défendre quand on est dans le rouge physiquement. »