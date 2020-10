RC Lens - ASSE (2-0) : Jonathan Clauss a brillé aux yeux de l’Europe

Le mercato du RC Lens s’est achevé hier midi dans le sens des arrivées avec Arnaud Kalimuendo, prêté par le PSG. C’est un joli dernier coup réalisé par Florent Ghisolfi, qui a été très actif cet été afin de combler Frank Haise. Jonathan Clauss fait partie prenante de cette réussite de recrutement et a encore brillé samedi devant l’ASSE (2-0).

En remplacement de Clément Michelin, blessé, le latéral droit a été au four et au moulin et a donné le tournis à l’rrière-garde stéphanoise. Déjà présent dans l’équipe type de L’Équipe hier, Clauss réussit l’exploit de s’installer dans celle des meilleurs Français du week-end aux yeux du quotidien sportif.

Clause s'installe en milieu droit

« On ne dirait pas que Jonathan Clauss découvre la Ligue 1, tant il s'est vite mis au niveau, analysent nos confrères. Arrivé de D2 allemande, le latéral droit de 28 ans excelle dans un rôle de piston, et il l'a encore montré face à Saint-Étienne samedi après-midi (2-0). Une prestation créditée d'un 8 sur 10 dans nos colonnes. Contre les Verts, Clauss a été à la fois précieux dans le pressing et la projection, ses centres amenant souvent le danger. Un match complet. »