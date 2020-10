RC Lens - ASSE (2-0) : Pierre Ménès encense le Racing en donnant une leçon d’arbitrage à Puel

Le RC Lens continue son petit bonhomme de chemin cette saison. Grâce à un succès sur l’ASSE, les Sang et Or restent dans la partie haute du classement et pourront passer la trêve internationale en toute sérénité.

Ce sera moins le cas du côté des Verts, qui ont perdu Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri suite à deux cartons rouges dans chaque période. Pierre Ménès a tenté d’analyser ces deux décisions arbitrales en donnant parfaitement raison à l’homme en noir et en encensant les Sang et Or.

« On a eu la confirmation que Lens était bien le tube de l’été »

« On a eu la confirmation que Lens était bien le tube de l’été - enfin de l’automne vu le temps qu’il fait. Avec des joueurs intelligemment recrutés, des joueurs complémentaires, qui font le boulot et qui surtout, ne surjouent pas. Chacun reste dans le cadre de ce qu’il sait faire et ne se prend pas pour un autre. En fait, cette équipe est à l’image du club et de ses valeurs : humilité, combativité, ténacité, assure le consultant de Canal+ sur son blog. Les Sang et Or qui ont aussi été aidés par des Stéphanois qui ont fondu les plombs, à l’image de Kolodziejczak qui a provoqué un penalty en blessant assez gravement Ganago à la cheville. L’arbitre a eu recours à la VAR pour l’expulser mais cette décision est totalement logique avec ce tacle les deux pieds décollés du sol. »