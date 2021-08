RC Lens, ASSE, LOSC – Mercato : le dossier Kalimuendo tranché fin août au PSG

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Cible de l'ASSE, du LOSC ou encore du RC Lens, Arnaud Kalimuendo (19 ans) restera-t-il au PSG cette saison ? Avec l'arrivée de Lionel Messi, l'horizon du jeune attaquant s'est passablement assombri et ses perspectives de temps de jeu avec.

Si le staff technique avait l'intention de l'intégrer à la rotation de l'effectif et lui a récemment témoigné de la confiance, l'ancien joker rapatrié de Lens (8 buts, 6 passes décisives l'an passé) peut légitimement se poser des questions.

Comme l'a reconnu L'Equipe à moins de trois semaines de la fin du Mercato, la « situation n'est pas figée » le concernant. Désireux de poursuivre sa progression, Arnaud Kalimuendo ne pourra pas se contenter de quelques entrées en fin de match et apparitions en Coupe de France. Les courtisans du joueur le savent et Paris, qui a également des touches en Espagne (Bétis Séville) et en Allemagne (Eintracht Francfort), pourrait se décider à le laisser filer dans les derniers jours de la fenêtre estivale.