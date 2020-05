RC Lens, ASSE – Mercato : Peybernes affiche une préférence pour son avenir

true

Relancé du côté du Deportivo Lugo (D2 espagnole), Mathieu Peybernes (29 ans) serait dans les bons papiers de l’ASSE et du RC Lens. L’intéressé préfère l’Angleterre.

L’ASSE et le RC Lens se retrouvent sur pas mal de dossiers dans la préparation du Mercato d’été. Il faut dire qu’entre des Verts désargentés et dans l’obligation de recruter malin pour reconstruire et des Sang et Or, promus en Ligue 1 et confortés par l’investissement de leur actionnaire Joseph Oughourlian, les courbes économiques se sont un peu rapprochées.

Tous les deux à l’affût de plusieurs défenseurs centraux, l’ASSE et le RC Lens lorgnent Mathieu Peybernes (prêté cette saison par l’UD Almeria au Deportivo Lugo, 29 ans). Auteur d’une saison convaincante en D2 espagnole (24 apparitions, 1 but), l’ancien joueur de Sochaux, Bastia ou encore Lorient serait déjà la priorité de deux clubs de Liga : Levante et le RCD Majorque.

Huesca et Saragosse seraient aussi sur les rangs pour accueillir Peybernes, lié à Almeria jusqu’en juin 2022 mais qui devrait quitter définitivement le club cet été. L’intéressé a d’ailleurs évoqué son avenir. S’il n’écarte pas un retour en France, il privilégie l’Angleterre.

« Si l’occasion de jouer en Angleterre arrive, je serais intéressé. C’est un rêve »

« Honnêtement, pour le moment, je n’evisage pas de revenir en France, a-t-il déclaré au site Get Football News France. J’ai découvert plusieurs pays durant ma carrière et je pense que c’est bénéfique pour un footballeur de voir différentes cultures, méthodes de travail et de manières de vivre. Après, si une bonne opportunité en France se présente, je pourrais bien sûr y réfléchir mais je n’ai pas pour l’instant l’objectif d’y revenir (…) Si l’occasion de jouer en Angleterre arrive, je serais intéressé. C’est un rêve. Avec la Liga, la Premier League est pour moi le championnat où tu veux toujours te tester. »