RC Lens, ASSE, RC Strasbourg – Mercato : Amiens calme le jeu pour Kakuta

false

Cité avec insistance du côté du RC Lens, Gaël Kakuta (28 ans) n’est pas encore parti d’Amiens comme le rappelle son président.

Alors que les rumeurs d’un transfert de Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans) vers son club formateur du RC Lens s’intensifient, Bernard Joannin a mis les « ola » à ce bruit de couloir lors de son passage à « L’Equipe du Soir » mardi. Selon lui, son meneur de jeu – également cité du côté de l’ASSE et du RC Strasbourg – est encore loin d’avoir quitté la Picardie.

« Il (Gaël Kakuta) est en contrat avec nous. Je n’ai eu aucun contact avec Lens et John (Williams, son responsable de recrutement, NDLR) non plus », a-t-il coupé court. Réalité d’un marché encore fermé ou coup de bluff ?

Pour rappel, le SC Amiens n’est pas fermé à un départ de son meneur de jeu mais attendrait au moins 4 M€ pour ouvrir la porte…