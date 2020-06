RC Lens, ASSE, RC Strasbourg – Mercato : Brest ferme la porte à Belkebla

true

Suivi par plusieurs clubs de l’élite comme le RC Lens ou l’ASSE, Haris Belkebla n’est pas sur le marché au Stade Brestois.

S’il n’est pas spécialement le joueur le plus connu de Ligue 1, Haris Belkebla (26 ans) fait ses matches avec le Stade Brestois. Discret et efficace, l’international algérien (1 cape) réalisait une saison plutôt satisfaisante avant l’arrêt du championnat décidé suite à la crise du coronavirus. Ce n’est donc pas vraiment une surprise si l’ancien Valenciennois et Tourangeau attirait l’oeil d’écuries plus huppées.

A l’intérêt discret de l’ASSE et du RC Lens s’est récemment ajouté celui du RC Strasbourg, en quête prioritaire d’une nouvelle sentinelle. Si aucun club de l’élite n’est encore passé à l’action pour le natif de Drancy, il est de toute façon assez peu probable que le SB29 ne lui ouvre la porte cet été, à deux ans de la fin de son contrat.

Dans les colonnes de « Ouest-France », Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois, a été très clair : « Il est apprécié du club et du staff, on n’est pas vendeurs », a-t-il fait marqué en réponse à l’intérêt marqué des Glasgow Rangers, présents sur le marché français au poste de n°6 (les Ecossais visent également l’amiénois Zungu, cible du RCSA).