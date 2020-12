RC Lens : absents, Metz, turn-over et Coupe de France... Haise se livre

Le point santé

« Tout le monde est là à l'exception de Cheick Traoré. Il y a eu de la récup' pour ceux qui ont joué à Monaco mais pas pour les autres, ils ont d'ailleurs fait une bonne séance. Pour les 16-17 qui sont dans le turnover des titulaires, jouer comme ça tous les 3 jours ça leur plait ».

Sur le FC Metz

« Metz a beaucoup de densité, beaucoup de densité de l'axe, elle ne s'ouvre pas facilement. On va devoir garder nos principes et être suffisamment joueur pour essayer de les déséquilibrer ».

Gare au relâchement

« A Monaco, il y a eu quelques minutes de flottement après l'ouverture du score. On a montré quelques images aux joueurs avant la séance. Heureusement, Jean-Louis a fait les arrêts qu'il fallait dans ces moments plus difficiles ».

Sur la gestion des temps de jeu

« Le scénario de mercredi m'a permis de gérer plusieurs joueurs pour une série de 4 matches, comme Gaël Kakuta sorti assez vite ».

Sur les ambitions de jeu

« Le message que je veux faire passer avec le staff, c'est qu'on joue les matches pour marquer des buts et pour les gagner. On ne se dit pas qu'il ne faut pas qu'on en prenne mais plutôt qu'il faut qu'on en marque ».

Sur la Coupe de France

« Avant la réforme j'avais de toute façon l'idée qu'on joue la Coupe de France à fond. On a l'effectif pour ça. La formule, vue les circonstances, est je trouve intelligente et intéressante (…) Que le maintien soit acquis ou non, on la jouera à fond. C'est une tellement belle compétition qu'on ne fera pas une croix dessus. On n'a que deux compétitions à jouer. On ne va pas faire une croix sur l'une des deux (…) Quel que soit le tirage, on donnera le maximum ».

Retranscription : compte Twitter de Lensois.com et live Youtube du RC Lens.