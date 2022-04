RC Lens – FC Nantes : des Sang et Or héroïques remontent deux buts aux Canaris, les Tops et les Flops

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Note du match : 17/20

Homme du match : Moses Simon (8)

Scénario de fou à Bollaert où Lens, à dix contre onze dès la 19e minute avec l'exclusion de Leca, a remonté deux buts au FC Nantes. David Costa et Arnaud Kalimuendo (sp.) ont répondu au doublé de Moses Simon. L'analyse à lire ici :

En lumière (version Nantes)

Moses Simon (8) : en l'absence de Ludovic Blas, le Nigérian s'est imposé comme le maître à jouer des Canaris. Auteur d'un doublé (6e et 32e), l'intéressé est également à l'origine du carton rouge de Jean-Louis Leca (19e). Dans tous les coups jusqu'à sa sortie qui a fait du mal à l'équipe.

Wylan Cyprien (6) : De mieux en mieux depuis quelques semaines, le milieu prêté par Parme confirme son retour au meilleur niveau à une semaine de la finale de la Coupe de France. Intéressant sur coups de pied arrêtés, l'ancien Lensois a brillé face à son club formateur. A l'origine du second but sur une frappe lointaine mal repoussée par Wuilker Farinez. Il s'est quand même un peu éteint sur la fin.

Marcus Coco (6) : en conférence de presse, l'ancien Guingampais avait fait son Mea culpa pour ses difficultés à s'imposer à Nantes. Sur le terrain du fait des nombreux suspendus, Coco a joint les actes aux paroles avec une solide prestation et une déviation de la tête sur le premier but de Moses Simon.

Alban Lafont (5) : match difficile à juger pour le portier des Canaris qui a certes réalisé une très grosse parade devant David Costa (52e) mais aussi eu quelques trous d'air, notamment sur une sortie ratée en première période (39e). Le capitaine nantais a souffert face au soleil lors du second acte, a privé Arnaud Kalimuendo du 2-2 (76e) mais provoqué le penalty de l'égalisation sur Wesley Saïd (79e).

En lumière (version Lens)

Christopher Wooh (6) : si le Racing a souffert défensivement, Christopher Wooh a lui marqué des points. Non seulement l'ancien Nancéien a parfaitement tenu son rang en remplacement de Kévin Danso (suspendu) mais il a aussi et surtout sauvé de nombreux coups.

Jean-Louis Leca (2) : vite sollicité par Moses Simon dans ce Lens – Nantes, le portier des Sang et Or a complètement craqué sur une sortie. Un carton rouge logique pour une sortie « à la Harald Schumacher » sur le Nigérian (19e). Sa troisième exclusion en 144 matchs de Ligue 1.

David Pereira da Costa (6) : le concurrent de Gaël Kakuta a raté deux énormes balles de 2-1 face à Alban Lafont (39e et 52e). Néanmoins, il s'est accroché et a inscrit le but de la réduction du score. L'un des instigateurs de la révolte des Sang et Or.

Seko Fofana (6) : à l'image de ses Sang et Or, le capitaine a montré deux visages. D'abord brouillon et imprécis en début de match, l'ancien joueur de l'Udinese a ensuite fait parler sa capacité de résilience et son gros mental pour revenir dans le match, porter les assauts de son équipe jusqu'à délivrer la passe décisive du 2-1. Fort dans la tête même quand tout ne lui réussit pas au niveau du foot...

Lens 2-2 Nantes, l'analyse Après avoir mené 2-0 au match aller avant de se faire retourner à 3-2, le RC Lens a failli refaire le coup en sens inverse ce samedi à Bollaert face au FC Nantes (2-2). Ce qu'il faut retenir de ce nouveau match de fou.

