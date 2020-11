RC Lens - FC Nantes : Haise répond à Corchia, de gros changements face aux Canaris ?

Le RC Lens s’attend à un marathon cette semaine. Après avoir dominé le DFCO hier à Dijon (1-0), les Sang et Or reçoivent le FC Nantes mercredi à Bollaert en match en retard de la 8e journée de L1 (19h) avant de remettre le couvert quatre jours plus tard à domicile face au SCO d’Angers (15h). Le calendrier s’annonce serré pour Franck Haise, qui a déjà prévu de ne pas se reposer sur ses lauriers face aux Canaris en réponse à un Sébastien Corchia déjà très motivé à l’idée de retrouver Bollaert.

« Notre bilan comptable (17 points en 9 matches), je le trouve bon, notamment pour un promu. C’est presque une moyenne de deux points par match. Il reste beaucoup à prendre, mais pour un promu, ces points-là il vaut mieux les avoir. Nous allons essayer de confirmer ce résultat contre Nantes mercredi », a-t-il affirmé en conférence de presse.

« Le moment de donner de la place à tout le monde »

Devant les médias, l’entraîneur du RC Lens a confirmé qu’il allait sas douter procéder à un turnover dans son équipe de départ pour ménager des Lensois qui ont joué 8 matches de L1 depuis août et sont partis pour en enchaîner presque autant sur le prochain mois. « L'équation change, a reconnu le coach des Sang et Or. J'ai 25 joueurs de champ, ils ne joueront pas tous, mais on ne fera pas des performances sur les sept prochains matches à 11. Ça va être le moment de donner de la place à tout le monde, même si beaucoup ont déjà trouvé la leur. »