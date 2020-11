RC Lens - FC Nantes : les 3 victimes du turnover d’Haise identifiées ?

Avant d'enchaîner dimanche face à Angers (15h), le RC Lens affronte le FC Nantes en match en retard de la 8e journée de L1 (19h). À Bollaert, Franck Haise pense apporter un peu de fraîcheur, soit de « deux à cinq » nouveaux titulaires selon lui. Selon L’Équipe, ce turnover peut concerner Clément Michelin et Cheick Doucouré afin d'éviter que Seko Fofana ne débute trois fois de suite en une semaine.

Banza relancé en attaque ?

Gaël Kakuta reprendrait aussi son poste derrière les deux attaquants. Enfin, peut-être, Simon Banza pourrait être associé à Arnaud Kalimuendo dans un 3-4-3 face à Anderlecht en amical le 13 novembre (3-1). Là, le doute est plus présent. « Si Simon devait débuter, ce ne serait pas un tournant pour lui, a répondu le coach du RC Lens hier en conférence de presse. Depuis plusieurs semaines, il commence les matches ou rentre en cours de jeu. Il est au service de l'équipe, performant, dans l'esprit, et a retrouvé le chemin des filets contre Anderlecht où il est aussi à l'origine des deux premiers buts (de Kalimuendo). J’ai cinq attaquants en forme. Ils me posent de gros problèmes (de choix) au final. »