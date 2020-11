RC Lens : Franck Haise tient aussi son Neymar (PSG)

Les souffre-douleur du championnat de France ont désormais des noms et des visages. Sans grande surprise, Neymar occupe la tête des joueurs les plus ciblés par les adversaires depuis l’ouverture de cette saison.

Comme le fait savoir RMC Sport, l’attaquant brésilien du PSG a provoqué 14 fautes en 289 minutes soit une toutes les 20 minutes. Neymar est suivi de très près par Angelo Fulgini. Le milieu axial du SCO d’Angers fait de son côté l’objet de 27 fautes avec un temps de jeu beaucoup plus élevé, soit 565 minutes pour une moyenne d’une faute toutes les 20 minutes également. Neymar a l’avantage pour quelques secondes.

Ganago dans le Top 3 des victimes de la L1

Vient ensuite un joueur bien connu du RC Lens : Ignatius Ganago, troisième joueur de toute la L1 ayant subi le plus de fautes en prenant en compte le temps de jeu. L’attaquant des Sang et Or a subi 15 fautes en 332 minutes, soit une faute toutes les 21 minutes. C’est un sévère tacle de Timothée Kolodziejczak lors du succès du Racing devant l’ASSE le mois dernier qui l’a d’ailleurs mis à l’arrêt (2-0).