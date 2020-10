RC Lens : Gaël Kakuta a déjà martyrisé le LOSC

Le derby du Nord se disputera à huis-clos ce soir au stade Pierre-Mauroy (21h). Évidemment, il s’agit d’une grosse frustration pour les deux présidents, en particulier pour Gérard Lopez puisqu’il sera à domicile.

« Sportivement, c’est dommage de ne pas avoir les fans (demain). Après autant d’années, un tel derby entre deux clubs qui ne s’aiment pas et qui jouent le haut du tableau est exceptionnel. C’était une chance inouïe en termes d’ambiance. Mais sans les supporters, c’est difficile de l’inculquer », a soufflé le président du LOSC hier dans L’Équipe.

« Il faisait des stages là-bas et leur avait mis la misère »

La bonne nouvelle pour les Lillois, c’est qu’ils seront peut-être moins nombreux à admirer les arabesques de Gaêl Kakuta. Le meneur de jeu du RC Lens s’annonce comme un poison pour la défense des Dogues, d’autant qu’il a déjà fait des misères au club nordiste lorsqu’il évoluait à l’US Lille-Moulins Carrel dans son plus jeune âge.

« Un pur joyau avec une super mentalité, se souvient son coach en poussins Grégory Daudus. Il venait seul au club, je n’ai jamais vu personne de sa famille. Et quand je le voyais jouer en bas de chez lui, il était souvent seul, aussi. Le LOSC le connaissait bien, il faisait des stages là-bas et il leur avait mis la misère sur les deux matches, mais Lens a été plus réactif. »