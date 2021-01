RC Lens : Ganago a pris une potion magique pendant la trêve et promet l'enfer à l'OL

Ignatius Ganago (21 ans) a longtemps été LE buteur du RC Lens cette saison. L’ancien attaquant de l’OGC Nice est pourtant passé un peu au second rang après une blessure à la cheville et l’émergence d’Arnaud Kalimuendo, de qui il n’est pas absolument pas jaloux.

« Il y aura toujours de la concurrence. Ici, elle est saine. Si ce n’est pas Arnaud, c’est “Flo” (Sotoca),“Coco” (Corentin Jean),Simon(Banza). “Kali” est arrivé et il a marqué. Je suis content pour lui, a-t-il expliqué à L’Équipe. Je ne le connaissais pas vraiment. Faire ce qu’il fait à 18 ans, ce n’est pas donné à n’importe qui. Moi, je n’ai pas fait ça. Chapeau à lui. Il nous aide à gagner des matches. Qu’il continue. Il a une grande carrière devant lui. »

Ganago s'est bien ressourcé au Cameroun

De son côté, Ganago assure qu’il a fait le plein d’énergie pendant la trêve pour repartir encore plus fort en 2021. « Je suis rentré au Cameroun, à Douala. C’était très important pour me ressourcer. Le dépaysement, la coupure, j’en ai profité au maximum, poursuit-il. Quand je suis rentré, on a attaqué directement les entraînements. Je me sens très bien. Comme si je repartais de zéro. J’ai oublié tout ce que j’ai fait de bien au début. Là, j’ai envie de faire un peu plus, mieux, comme une nouvelle saison. Lyon, c’est un très bon rendez-vous pour une reprise. On aime ce genre de défi, les équipes du top, les gros matches. On a envie de faire quelque chose, même si ce sera compliqué. On est prêts à souffrir mais aussi à montrer de quoi on est capables. »