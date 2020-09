RC Lens - Girondins (2-1) : Haise met un petit bémol à la victoire des Sang et Or

On n’arrête plus le RC Lens ! Les Sang et Or viennent d’enchaîner un troisième succès de rang et sont montés sur le podium provisoire suite à leur probant succès contre les Girondins de Bordeaux hier à Bollaert (2-1). Franck Haise a déjà congratulé ses joueurs même s’il a déjà repéré chez eux une marge de progression évidente.

« Il faudrait augmenter le ratio occasions/buts »

« Ce qui m'intéresse, plus que le classement, ce sont ces trois succès avec la manière. Le mérite en revient à tout le monde, surtout aux joueurs. On travaille fort et bien. Il y a des repères. Si j'étais perfectionniste, je dirais qu'on ne garde qu'un but d'avance à chaque fois. il faudrait augmenter le ratio occasions/buts. Mais personne ne nous demande d'en mettre trois. Seulement un de plus. Ça nous laisse une belle marge de progression », a analysé l’entraîneur du RC Lens après la rencontre.

Prochain match du RC Lens : dimanche à Nîmes pour le compte de la 5e journée de L1 (15h).