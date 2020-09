RC Lens - Girondins (2-1) : un chambrage des supporters lensois déplacé ?

On n’arrête plus le RC Lens ! Les Sang et Or viennent d’enchaîner un troisième succès de rang et sont montés sur le podium provisoire suite à leur probant succès contre les Girondins de Bordeaux hier à Bollaert (2-1).

Jean-Louis Gasset a déjà reconnu que ses joueurs avaient pris une leçon de la part de leurs adversaires et qu’il s’était trompé au niveau tactique. Le score aurait même pu être plus large si le RC Lens n’avait pas relâché la pression en fin de match. Les supporters présents à Bollaert auraient joué un rôle dans cette apparente décompression.

Un chambrage prématuré du public de Bollaert-Delelis ?

« Notons quand même ce chambrage un peu prématuré du public de Bollaert-Delelis avec des "Olé" et des "Et ils sont où les Bordelais ?" Chambrage qui a peut-être participé à faire déjouer un peu le RC Lens sur la fin. Un RC Lens qui a manqué de rigueur jusqu'au bout », a observé le journaliste de La Voix du Nord Grégory Lallemand.