RC Lens, Girondins – Mercato : Costil et Leca sur la short list d'un club de L1

Cette saison, les expérimentés Jean-Louis Leca (RC Lens, 36 ans) et Benoît Costil (Girondins, 34 ans) ont en commun d'avoir vécu quelques remous. Plus ou moins importants. Si le Corse a commencé à céder sa place à Wulkier Farinez pour préparer l'avenir dans le but des Sang et Or, l'ex-portier des Bleus a lui été éjecté au profit de Gaëtan Poussin, victime de la porosité de Bordeaux, dernier de Ligue 1.

Les Merlus veulent un N°1 d'expérience

Malgré cette période difficile, Leca comme Costil pourraient rebondir en numéro 1 dans un club de Ligue 1. En effet, d'après Le 10 Sport, le FC Lorient – qui s'apprête à laisser filer Paul Nardi – compte trouver un titulaire qui a de bouteille pour passer devant Matthieu Dreyer... Et les Merlus ont entamé des discussions avec les deux hommes.

Avantage Costil ?

Benoît Costil étant libre et désireux de revenir en Bretagne, l'ancien Bordelais semble quand même la piste la plus probable alors que Jean-Louis Leca a prolongé en catimini son contrat dans l'Artois (2023) et n'a pas spécialement prévu de finir ailleurs qu'à Lens même si la récente altercation avec l'entraîneur des gardiens Thierry Malaspina peut avoir légèrement fragilisé son statut de cadre du vestiaire.

Alexandre Corboz

Rédacteur