RC Lens, Girondins – Mercato : un colosse de L1 pourrait signer gratuitement

Alors que la Ligue 1 reprend ses droits en fin de semaine, plusieurs clubs de Ligue 1 sont encore en quête d'un défenseur central. C'est notamment le cas des Girondins de Bordeaux, qui ont amorcé leur Mercato tardivement avec l'arrivée aux manettes de Gérard Lopez le 23 juillet, ou encore du RC Lens, qui travaille à la signature d'un remplaçant à Loïc Badé (parti au Stade Rennais).

John Boye (ex-FC Metz), un bon coup pour 0€

D'après le Républicain Lorrain, les deux clubs regarderaient aussi le marché des joueurs libres et seraient prêts à fondre sur la piste de John Boye (34 ans), capitaine du FC Metz et auteur d'une excellente saison avec les Grenats. Sans club depuis le 30 juin, le Ghanéen serait également en contact avec des clubs du Golfe et dispose d'un accord pour revenir à Metz s'il le souhaite.

Du côté de Bordeaux, le dossier Boye est soumis à la validation du recruteur en chef nommé par Gérard Lopez Admar Lopes. Quant au Racing, l'ancien du Stade Rennais n'est vu que comme un plan B en cas d'échec du dossier Kevin Danso (Augsbourg, 22 ans). John Boye pourrait se décider dans les prochains jours...