RC Lens - Girondins : Seko Fofana pas encore bon pour le service ?

L’exploit a été confirmé. Vainqueur du PSG il y a neuf jours à Bollaert (1-0), le RC Lens l’a aussi été du FC Lorient dans la foulée (3-1) et pourrait remettre le couvert contre les Girondins de Bordeaux lors de la 4e journée de L1 (17h).

Après cinq buts inscrits en trois rencontres, les Sang et Or vont tester de nouveau leur animation offensive face à une équipe bordelaise qui n'a pas encaissé le moindre but. Selon L’Équipe, le promu va démarrer avec une nouvelle défense à trois du fait de la suspension de Loïc Badé. Steven Fortes est annoncé pour le suppléer.