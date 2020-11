RC Lens : Haise a réussi un coup de génie tactique à Dijon

Le RC Lens s’attend à un vrai marathon cette semaine. Après avoir dominé le DFCO hier à Dijon (1-0), les Sang et Or reçoivent le FC Nantes mercredi à Bollaert en match en retard de la 8e journée de L1 (19h) avant de remettre le couvert quatre jours plus tard à domicile face au SCO d’Angers (15h).

Le calendrier s’annonce serré pour Franck Haise, qui devra briller par son management dans ce laps de temps. L’entraîneur du Racing n’a pas attendu pour se distinguer... sur le plan tactique. Hier, celui-ci a été tout simplement décisif sur le but d’Arnaud Kalimuendo à la 23e minute de jeu. Voyant son équipe en difficulté durant les vingt premières minutes, Haise a profité d'un arrêt de jeu pour effectuer ses ajustements.

« On était sur un 3-4-3 mais on savait qu'il fallait à la fois animer l'interligne entre nos milieux ou nos pistons et nos attaquants », a décrypté dans L’Équipe l’intéressé, qui trouvait que Bersant Celina était trop seul entre les lignes et a demandé à Florian Sotoca de reculer pour le gêner. Le but vient dans la foulée, s'est félicité Haise. Ils ne peuvent pas avancer, ça joue en retrait, on peut aller mettre le pressing le plus haut possible. » C'est sous la pression de Kalimuendo qu'Anthony Racioppi a manqué son dégagement contré par le jeune attaquant lensois. On connaît la suite.