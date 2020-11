RC Lens : Haise annonce une très bonne nouvelle pour Ganago

Le RC Lens a affiché un mental de guerrier dimanche en revenant de deux buts dans le temps additionnel face au Stade de Reims (4-4). Si Florian Sotoca s’est mué en sauveur providentiel, les Sang et Or espèrent retrouver Ignatius Ganago au plus vite. En ce sens, une bonne nouvelle se profile pour Franck Haise.

« L’idée est qu’il travaille avec le groupe la semaine prochaine »

« Ça avance bien, a affirmé le coach des Sang et Or lundi soir sur les ondes de France Bleu Nord. Sa cheville va de mieux en mieux. L’idée est qu’il travaille avec le groupe la semaine prochaine. » Touché à la cheville lors de la victoire du RC Lens face à l’ASSE (2-0), Ganago est sur le flanc depuis cette rencontre. Son retour serait une bonne nouvelle pour les Sang et Or qui vont enchaîner, après la coupure internationale, huit matchs jusqu’à la trêve des confiseurs.