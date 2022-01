RC Lens : Joseph Oughourlian affiche le LOSC !

Zapping But! Football Club Le duel de la semaine

La rivalité séculaire qui sévit entre le LOSC et le RC Lens n’est pas prête de se conclure. Hier, Joseph Oughourlian a tout fait pour la maintenir à flots ! L’actionnaire et président du club artésien a en effet profité de la victoire des féminines contre l’équipe lilloise (3-2) pour évoquer la nouvelle supériorité des Sang et Or dans le Nord de la France.

« La D2F victorieuse du voisin lillois ce dimanche ! Après l’équipe professionnelle en Ligue 1 puis en Coupe de France, le Racing rayonne dans les Hauts-de-France. Bravo à Sarah M’Barek, ses joueuses et son staff pour cette magnifique performance », a ainsi publié l’homme d’affaires sur le réseau social Linkedin.

Pour rappel, le LOSC et le RC Lens n’ont pas vraiment porté haut les couleurs de leur région ce week-end en Ligue 1, les Dogues s’inclinant à Brest (0-2) quand les Sang et Or étaient largement dominés par l’OM à Bollaert sur le même score.

3 matches face au #LOSC, 3 victoires pour le #RCLens. Un bilan qui fait le bonheur du président Sang et Or. https://t.co/hZb655pwA4 — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 24, 2022