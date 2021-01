Le RC Lens veut oublier sa défaite de mercredi à Lyon. Malgré une réaction courageuse, les hommes de Franck Haise se sont inclinés et devront réenclencher la marche devant le RC Strasbourg dans leur antre de Bollaert (21h). Dans leurs rangs, les Sang et Or possèdent un joueur qui aura le cœur déchiré entre les deux formations : Jonathan Clauss (28 ans). Le latéral droit est en effet né à Strasbourg et a évolue au Racing dans les catégories de jeunes.

« Strasbourg c’est mon club de cœur »

Forcément, ce choc aura un goût particulier dans sa bouche. « Le Racing c’est mon club formateur et je ne l’oublie pas mais je serai Lensois. Je suis attaché à l’Alsace et j’y retourne dès que j’ai le temps. Strasbourg c’est mon club de cœur mais pas samedi, a-t-il expliqué en conférence de presse. L’objectif pour nous ce sera les trois points. Ils reviennent bien avec un 5-0 face à Nîmes. J’aborde ce match comme un match normal, je ne me mets pas plus de pression parce que c’est Strasbourg. »