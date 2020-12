RC Lens : le LOSC laisse un souvenir horrible aux Sang et Or pour finir l’année 2020

Les supporters du RC Lens s’en rappellent encore. Après un excellent début de saison, les Sang et Or avaient bon espoir de venir contrarier le LOSC au stade Pierre-Mauroy en clôture de la 7e journée de L1, le 18 octobre dernier.

Las, les hommes de Franck Haise sont tombés sur bien plus forts qu’eux et sont repartis en Artois avec la plus large défaite de leur exercice 2020-2021 (0-4). Piétiné par la machine à broyer lilloise, le RC Lens compte bien se rattraper au retour à Bollaert en 2021. En attendant, ils vont devoir faire profil bas et subir les railleries des supporters lillois.

Le LOSC a d’ailleurs profité du passage imminent en 2021 pour rappeler ce mauvais souvenir. Sur leur compte Twitter, les Dogues ont relancé le passage émouvant en amont du derby, où leurs supporters étaient venus les soutenir avec des morts très forts. « On veut le derby, on veut le derby », avaient-ils scandé avec passion. Celui-ci avait été parfaitement entendu par les hommes de Christophe Galtier.