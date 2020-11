RC Lens : le retour rassurant de Kakuta fait grimacer un joueur du FC Nantes

La République démocratique du Congo et l’Angola n’ont pu se départager hier soir lors des éliminatoires de la CAN (0-0). Le Congo a pourtant reçu une très bonne nouvelle lors de cette rencontre : Gaël Kakuta (29 ans) va mieux.

Un temps incertain en raison de sa douleur à un pied survenu contre le Stade de Reims dimanche dernier à Bollaert (0-0), le milieu offensif du RC Lens n’a pas démarré mais il est entré à la pause. Il a donné des signes rassurants sur son état même s’il n’a pas su faire la différence.

Pas plus que le joueur du FC Nantes Samuel Moutoussamy, décevant et qu’il a remplacé à la mi-temps poste pour poste. Yannick Bolasie et Cédric Bakambu avaient aussi été intégrés à la pause. Kakuta et ses coéquipiers joueront mardi en Angola pour la 4e journée de ces éliminatoires.