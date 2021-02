RC Lens : le VAFC a donné un énorme coup de pouce au Racing contre le Stade de Reims

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Le Stade de Reims n’avait pas besoin de ça. Après une embellie en janvier, les hommes de David Guion sont retombés dans leurs travers lors des deux derniers matches et devront montrer un autre visage dès demain contre le RC Lens (19h). Pour ce faire, le club marnais devra se passer des services de Yunis Abdelhamid. Le défenseur central, titulaire indiscutable, doit déclarer forfait après une blessure contractée mardi en 32es de finale de Coupe de France contre le Valenciennes FC (3-4).

Guion a déjà souffert de l'absence d'Abdelhamid

« Il a passé une échographie mercredi soir qui a décelé – et c’est bien ce qu’on redoutait – une petite lésion musculaire à l’ischio, a soufflé Guion en conférence de presse. « Il va débuter des soins. Avec lui, nous n’avons pas beaucoup de recul sur la question, c’est un joueur qui est rarement blessé. On va voir comme il va récupérer et digérer le travail de réathlétisation. C’est effectivement un coup dur : Yunis est notre leader défensif, notre capitaine. On avait déjà souffert de son absence en début de saison, lorsqu’il avait été touché par le Covid. Mais ça fait aussi partie des aléas d’une saison. Depuis 4 ans, il n’a pratiquement jamais rien raté… »

Maresic ou Munetsi pour le remplacer contre le RC Lens ?

La durée de l’indisponibilité d’Abdelhamid n’est pas encore précisée. L’Union précise toutefois que Wout Faes aura en charge la direction de la défense et pourrait être associé à Dario Maresic ou Marshall Munetsi. L'Autrichien a notamment été en grosse difficulté mardi face aux attaquants valenciennois, sa responsabilité étant engagée sur trois des quatre buts nordistes...