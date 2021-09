RC Lens : les Girondins victimes de la FIFA et du pass sanitaire avant les Sang et Or

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Vladimir Petkovic peut faire la grimace aux Girondins de Bordeaux. En effet, le coach helvète est aussi victime de la trêve internationale et des restrictions sanitaires imposées. Samuel Kalu et Gideon Mensah ne seront pas disponibles pour le match face au RC Lens (dimanche, 15 heures). Comme du côté des Sang et Or avec Ignatius Ganago, le Nigérian et le Ghanéen sont à l'isolement pour sept à dix jours du fait des protocoles liés au Covid-19.

En effet, les deux joueurs – qui ne seront vaccinés que ce lundi – reviennent respectivement de pays classés « orange » (Nigéria et Cap Vert) et « rouge » (Afrique du Sud). Leur quarantaine est donc adaptée et incompressible.

Si Kalu ne manquera théoriquement que la réception du RC Lens, ce sera plus délicat pour Mensah qui sera tout juste de retour à l'entraînement à la veille de la 6e journée (déplacement de Bordeaux sur la pelouse de l'ASSE le samedi soir...).