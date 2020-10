RC Lens : les mauvaises nouvelles s’accumulent face au FC Nantes

Le RC Lens va devoir se remettre la tête à l’endroit. Balayés par un LOSC bien supérieur dimanche à Lille (0-4), les Sang et Or ont l’occasion de se relancer dimanche à Bollaert face au FC Nantes (13h). Problème : Franck Haise est déjà confronté à un casse-tête qui perdure. Selon les informations de La Voix du Nord, plusieurs joueurs et non des moindres devraient en effet manquer à l’appel. Sans grande surprise, Ignatius Ganago aurait ainsi encore besoin de 3 à 4 semaines pour soigner sa grosse entorse de la cheville.

Seko Fofana ne veut pas forcer son retour

Seko Fofana, touché aux ischio-jambiers depuis le début de la saison, prendrait son temps afin de parfaire sa condition physique et éviter une nouvelle blessure. La recrue la plus chère du RC Lens pourrait ainsi rater les deux prochains matches du club artésien contre le FC Nantes et à Marseille. Pour Issiaga Sylla, enfin, sa blessure au mollet pourrait l’éloigner des terrains pour trois bonnes semaines. Cela commence à faire beaucoup mais a bonne nouvelle c’est que Facundo Medina reviendra dans le groupe après sa suspension à Lille.