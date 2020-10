RC Lens : les Sang et Or, plus forts que le Covid, sortent les muscles devant l’OM !

La tenue du match entre l’OM et le RC Lens est toujours d’actualité. Bien qu’elle ne tienne qu’à un fil en raison des cas positifs au Covid-19 présents au sein du club artésien, la rencontre est toujours programmée pour vendredi en prime time à l’Orange Vélodrome (21h).

« Les joueurs sont bien évidemment préoccupés et alertés par la situation sanitaire. Ils prennent régulièrement des nouvelles de leur équipiers. Mais ils sont pros et travaillent comme il faut, a rassuré Lilian Nalis en visioconférence de presse. L'objectif est de préparer le match de vendredi. On a mis en place un groupe avec les pros dispos et des jeunes de N2. La préparation est délicate car on ne peut pas travailler comme d’habitude. On n'est pas en mesure de se positionner par rapport au match de vendredi. La décision appartient à la LFP. On est dans l'attente. En fonction de l'évolution journalière, on s'adapte pour prendre soin des nôtres. »

Haise reste en contact avec ses joueurs via WhatsApp

L'adjoint de Franck Haise a donné des nouvelles de son groupe pendant cette période difficile. Et elles ne sont pas aussi mauvaises qu'on pourrait le croire. « Seko Fofana et Sylla se sont entraînés partiellement avec le groupe. Cela évolue à chaque entraînement. Ils sont très proches de nous rejoindre, a-t-il poursuivi. Ganago a un délai de reprise un peu plus long. Il a repris la course. Kakuta s'est entraîné normalement toute la semaine. Gradit a eu un entraînement adapté en début de semaine. Ils sont tous les deux disponibles pour le prochain match. » Enfin, Nalis a déjà bien analysé le jeu de l’OM : « Sur les derniers matchs, a modifié 3 fois son système de jeu. C'est une équipe avec un effectif pour jouer une Champions League. Niveau technique élevé. »

Présent lui aussi en visioconférence, Florian Sotoca est très motivé à l’idée de croiser l’OM malgré les doutes sanitaires du moment. « On reste tous en contact. Coach Haise nous a envoyé un message d’encouragement sur WhatsApp. C'est en partie grâce à notre état d'esprit qu'on en est là aujourd'hui. C'est grâce à lui aussi que l'on peut faire bloc, a affirmé l’attaquant du RC Lens. On essaye au maximum d'être professionnel car à l'heure actuelle le match se joue. Mais moralement, c'est compliqué. L’OM ? Il sort d'une très bonne saison cohérente. Marseille est difficile à jouer car il ne prend pas beaucoup de buts. Il est très efficace sur coups de pied arrêtés. »