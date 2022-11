Zapping But! Football Club Les 10 rencontres immanquables de Ligue 1 Uber Eats 2022/23

Le RC Lens est calé dans la roue du PSG. Après 15 journées de Ligue 1, les Sang et Or sont à cinq unités derrière le club de la capitale et donnent, pour l’instant, l’impression d’être les seuls à être capables de le concurrencer cette saison.

La reprise de Ligue 1, qui interviendra après la Coupe du monde fin décembre, donnera un autre aperçu des forces en présence. Mais, déjà, les supporters du RC Lens ont identifié une injustice criante pendant cette période.

« Le RC Lens ira affronter Nice le jeudi 29 décembre à 21h, et aura donc 24h de récupération en moins que le PSG qui joue la veille à 21h. Sympathique programmation », a ironisé le journaliste de l’AFP Laurent Mazure sur Twitter.