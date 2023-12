RC Lens, Ligue 1, Ligue 2 : une grande et bonne nouvelle vient de tomber pour les Ultras !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Certes, pour les supporters du RC Lens, c'est peut-être un peu tard, le match ayant lieu ce soir à 21 heures. Mais la décision du Conseil d'Etat, qui a donc suivi les objections de l'Association Nationale des Supporters et suspendu différents arrêtés préfectoraux, pourrait changer la donne dans les semaines qui viennent.

Des déplacements finalement autorisés ?

Car, comme on le sait, les pouvoirs publics, les Préfectures et la LFP ont décidé de sévir en interdisant de nombreux déplacements d'Ultras alors que les incidents se sont multipliés ces dernières semaines. Seulement voilà, l'ANS devrait de son côté multiplier les recours et permettre, sait-on jamais, à de nombreux Ultras de continuer à se déplacer. C'est déjà le cas pour ceux de Bordeaux et de Troyes, en Coupe de France, ce week-end. Et pour ceux de Lens et de Reims, en Ligue 1.

Ça pourrait se répéter et même chaque week-end.

Le Conseil d'Etat a suivi nos demandes.

Les supporters lensois peuvent se rendre à Montpellier.

Les supporters rémois peuvent se rendre à Nice.

Les supporters auxerrois peuvent se rendre à Troyes.

Les supporters bordelais peuvent se rendre à Angoulême. — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) December 8, 2023

