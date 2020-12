RC Lens : Loïc Badé s’est mis un cador de L1 dans la poche

Le samedi 12 décembre, le Montpellier HSC venait s’offrir une victoire de prestige à Bollaert (3-2). Grâce notamment à un but de Gaëtan Laborde, les hommes de Michel Der Zakarian confirmaient que les Sang et Or piochaient à domicile.

Individuellement, cela n’a pas souvent été le cas de Loïc Badé. Auteur d’un Auteur d’un début de saison très prometteur, le jeune défenseur central du RC Lens a impressionné les joueurs et staff du MHSC.

« Après la rencontre, le staff montpelliérain a halluciné devant les stats du jeune lensois... des stats d’un joueur international, monstrueux », a récemment glissé l’insider Mohamed Toubache-Ter sur Twitter.