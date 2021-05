RC Lens – LOSC (0-3) : Haise s'agace aussi de l'arbitrage, Galtier attend l'ASSE de pied ferme

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Comme Jean-Louis Leca, Franck Haise en voulait beaucoup à l'arbitrage à l'issue de la défaite du RC Lens à Bollaert dans son derby du Nord (0-3 contre le LOSC). Néanmoins, le coach artésien a gardé la mâchoire serrée pour ne pas trop en dire et s'exposer à un passage devant la Commission de discipline :

« Je ne sais pas quoi dire... La défaite, je la mets sur le compte des faits de jeu. On ne va pas parler des faits de jeu. On va dire que je suis déçu, c'est tout ! Sur le penalty, on prend le ballon avant. Bref... Pendant 30-35 minutes, on a proposé des choses intéressantes. On a deux ou trois situations qu'on joue bien... Et puis après il y a l'exclusion et un magnifique but. Il n'y a plus beaucoup de match après... », a-t-il glissé au micro de Canal+.

Forcément, le discours était très différent chez Christophe Galtier : « Le scénario était idéal. On marque rapidement, sur une de nos premières occase. Après il y a la supériorité numérique qui a fait le match moins difficile. Il y a aussi eu le superbe but de Burak qui nous permet de mener 2-0 à 11 contre 10. C'était de bons signaux. Les joueurs ont été sérieux. On est sur notre dynamique », a reconnu le Marseillais : « On n'a pas préparé le match par rapport au derby mais par rapport à la situation des deux équipes. Le scénario nous a été très très favorable ».

Saluant le « bloc équipe » et le « talent » de son groupe, Christophe Galtier est déjà tourné sur l'avant-dernière marche vers le titre : la réception de l'ASSE de Claude Puel dimanche prochain au Stade Pierre Mauroy. « A dix minutes de la fin, j'étais déjà projeté sur le match de Saint-Etienne. Il faudra rééditer ce genre de performance. Je reste convaincu qu'il faudra gagner les deux matches qui restent. Il faudra se préparer pour le match de Saint-Etienne. Ce sera difficile mais on est sur la bonne dynamique. Il va falloir se préparer sans crispation ni relâchement ».