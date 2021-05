RC Lens – LOSC (0-3) : Leca dégoupille contre l'arbitrage, David déjà tourné vers l'ASSE

David (LOSC) : « Un grand pas »

Au micro de Laurent Paganelli, Jonathan David était forcément plus heureux après cette victoire : « Aujourd'hui, on a fait un grand pas dans le derby. On a le week-end de repos et on enchaîne (…) Le prochain match, c'est Saint-Etienne. J'espère que ça va bien se passer. Ça se passe très bien. On peut faire quelque chose de très grand. On est tout prêt, on essaie de rester soudé (…) De match en match, on reste solide ».