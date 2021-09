RC Lens – LOSC : incidents à Bollaert, match arrêté et cellule de crise en cours !

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Si la provocation était pour l'heure bon enfant dans le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC, l'ambiance s'est durcie à la mi-temps avec l'envahissement du terrain par quelques supporters des Sang et Or, descendus de la tribune Marek pour aller en découdre avec les quelques 1200 supporters des Dogues présents dans leur parcage.

Immense n’importe quoi à Lens où les supporters du Racing envahissent le terrain pour aller en découdre avec les supporters du #Losc HONTEUX pic.twitter.com/uAa8p1Nvrm — François Launay (@francoislaunay) September 18, 2021

Des images honteuses qui ont agacé Daniel Riolo : « La connerie gagne de plus en plus de tribunes visiblement... Mais ça sera toujours de la faute de l'autre et les dirigeants condamneront un peu pour froisser personne », a-t-il déploré.

La connerie gagne de plus en plus de tribunes visiblement… mais ça sera tjs de la faute de l’autre et les dirigeants condamneront un peu pour froisser personne…. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 18, 2021

Si le calme est depuis revenu, un cordon de CRS s'est placé devant la tribune des Ultras du Racing, très chauds depuis le début du match et qui ont multiplié tifo et banderoles de provocations. Il en est de même du côté des supporters du LOSC. Le match a été suspendu et une cellule de crise ouverte pour discuter du sort de la rencontre.

Une rangée de policiers se postent devant la Marek pour éviter une nouvelle intrusion #RCLLOSC pic.twitter.com/gdboSTjT7v — François Launay (@francoislaunay) September 18, 2021