RC Lens – LOSC : Chevalier menacé de sanction par la LFP, son père réagit !

A l’instar de Jonathan David, Lucas Chevalier a beaucoup chambré à l’issue de la victoire du LOSC samedi soir dans le derby du Nord face au RC Lens (0-2). Une attitude, qui, au-delà de lui avoir valu un recadrage de sa direction, le place dans le viseur de la Commission de discipline de la LFP selon la Voix du Nord qui explique que le Ministre des Sports, Gil Avérous était à Bollaert et a tout vu de ses gestes déplacés au public de la Marek.

« Dans notre famille, on a des Lensois et des Lillois. Ça chambre toujours »

Alors que son fils subit aujourd’hui une vague d’insultes sur les réseaux sociaux, Freddy Chevalier est sorti du silence dans le quotidien nordiste : « Il y a le scénario, et puis tout le match où il se fait insulter, sa famille se fait insulter… Alors, là, ça sort. Il a une réaction humaine. On s’en est expliqué, son geste était malvenu. Mais je trouve que c’est un peu facile de stigmatiser la réaction de Lucas et de permettre au public d’avoir le droit de tout faire. Dans notre famille, on a des Lensois et des Lillois. Ça chambre toujours. J’ai élevé mes deux fils en leur apprenant à ne pas se laisser faire. Lucas a son caractère mais s’il n’en avait pas, il ne serait pas sorti du centre de formation… ça servira à Lucas pour la suite. S’il a envie de célébrer un but, il ira vers son banc ».

