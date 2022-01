RC Lens – LOSC : Haise enchaîne les bonnes nouvelles, des Dogues privés d'attaque pour le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Côté RC Lens, il n'y a presque que des bonnes nouvelles pour Franck Haise. Pour l'heure, aucun joueur de l'effectif artésien n'est touché par le Covid. Si les Sang et Or sont quand même privés de Massadio Haïdara et Ignatius Ganago partis à la CAN ainsi que de Deiver Machado en phase de reprise et de Jonathan Gradit suspendu, tout le reste de l'effectif est sur le pont... Avec les retours à l'entraînement de Gaël Kakuta et Wesley Saïd.

Jonathan David à l'isolement !

On ne peut pas dire que la joie soit partagée au LOSC où Jocelyn Gourvennec a redémarré en petit comité... Sans lever le flou sur ses potentiels cas de Covid. Contre Lens, l'attaque des Dogues ne pourrait être composée que de Jonathan Bamba, Angel Gomes, Yusuf Yazici et du jeune Bica (18 ans). En effet, en plus de Burak Yilmaz suspendu, de Jonathan Ikoné parti à la Fiorentina et de Timothy Weah encore trop court, Lille doit composer avec la mise en isolement de Jonathan David et Isaac Lihadji à cause du coronavirus. Domagoj Bradaric, Xeka et Gabriel Gudmundsson ne sont pas entraînés non plus samedi, laissant craindre davantage d'absents pour Gourvennec.

Lens se méfie et garde une sécurité pour le derby Par ailleurs, et comme l'affirme le quotidien nordiste, le derby – qui se jouera avec une jauge bloquant Bollaert-Delelis à 5000 voix – ne se fera pas non plus sans service de sécurité pour éviter les incidents au stade et à ses abords. En effet, si les supporters du LOSC sont interdits de déplacement par un arrêté préfectoral, la Ville a quand même prévu 200 policiers pour encadrer ce match devenu plus à risques après les incidents du début de saison...