RC Lens – LOSC : la Préfecture annonce des mesures fortes pour le derby du Nord

Zapping But! Football Club Top 10 : les joueurs les plus fidèles en Ligue 1

Marqué par le retour du public à Bollaert-Delelis pour un derby du Nord, le match RC Lens – LOSC de ce samedi est particulièrement cadré. En effet, tout un tas de mesures ont été prises par le préfet du Pas-de-Calais Louis Le Franc afin d'éviter tous débordements.

Pas de cortège autorisé pour le départ des bus

Comme le rapporte l'excellent site le Petit Lillois, les supporters des deux équipes ne pourront accompagner le départ du bus depuis Arras (le fief du RC Lens, la Gaillette) et Béthune (le centre du LOSC, Luchin). Un arrêté a été pris pour interdire la venue des supporters à compter de ce vendredi 17h et jusqu'au coup d'envoi.

1200 Lillois sous escorte policière

Par ailleurs, si 1200 supporters du LOSC seront présents à Bollaert pour porter leurs couleurs et chanter, cela se fera dans un déplacement très réglementé et sous escorte policière. Aucun autre supporter des Dogues ou se revendiquant comme tel ne sera autorisé à circuler dans le centre ville de Lens et à Liévin. En cas d'infraction, le Préfecture prévoit jusqu'à six mois d’emprisonnement, une amende pouvant s’élever à 30.000€ et une interdiction de stade pendant plusieurs mois.