RC Lens – LOSC : les deux clubs se branchent avant le derby du Nord

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Décisif dans la course au titre et à l'Europe, le derby du Nord RC Lens – LOSC de ce vendredi soir déchaîne les passions en France. Ce midi en conférence de presse, Jorge Sampaoli s'est notamment dit prêt à sortir la banderole en faveur des Lillois afin que ceux-ci chipent le titre au PSG tout en permettant à l'OM de repasser devant les Artésiens dans la course au Top 5.

Lens démarre les hostilités...

Dans le Nord, s'il n'y aura pas de public au stade, une grosse ferveur s'est emparée des deux camps. Il y a quelques heures, le CM du RC Lens a tiré en premier avec un gif pour déterminer le pronostic. Bien évidemment, les Sang et Or avaient pris soin de laisser les Dogues à 0 et d'offrir des options allant de 1 à 5 pour Lens... Comme si la victoire des pensionnaires de Bollaert était une évidence.

… Lille rappelle le match aller

Du côté des Dogues, la réponse ne s'est pas faite atteindre... Et elle est aussi intervenue au travers d'un post cinglant sur Twitter. « Reconnaissez-vous ce derby ? », a interrogé le LOSC, rappelant aux Lensois la gifle assenée lors du match aller en octobre (4-0 pour Lille). Le match est lancé...