RC Lens - LOSC : Meunier justifie le chambrage pendant le derby

La fin du derby d'hier entre le RC Lens et le LOSC (0-2) a été très tendu. En cause, le chambrage de plusieurs joueurs lillois, Jonathan David après son but ou Lucas Chevalier après le coup de sifflet final. D'ailleurs, le gardien a été recadré par Bruno Genesio et Olivier Létang. Mais pour Thomas Meunier, l'attitude de ses partenaires n'est pas choquante. Le latéral droit lillois estime que cela fait partie du jeu.

"C’est le football, c’est le folklore"

"Je pense que ça aurait été réciproque si ça avait été la situation inverse à Lille. C’est un moment de joie, un moment à partager entre nos coéquipiers et le staff. J’étais content de voir tout le monde débarquer pour fêter cela. C’est important que tout le monde puisse exprimer sa joie parce qu’on connaît l’importance de l’instant, autant pour nous que pour les supporters. Je crois que c’est une victoire pour tous les supporters. C’est le football, c’est le folklore. Je me suis fait insulter le long de la ligne pendant tout le match. C’est pas pour ça que je me suis plaint."

Thomas Meunier : «Je me suis fait insulter tout le match. C’est pas pour ça que je me suis plaint, c’est le folklore» #RCLenshttps://t.co/MVqBsbCrVm — Lensois.com (@LensoisComLive) October 26, 2024