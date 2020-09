RC Lens, LOSC : quand Ganago fait équipe avec Maignan

Le RC Lens truste les honneurs en ce début de saison. Alors que Gaël Kakuta n’en finit plus de faire partie de l’équipe type de L’Équipe, voilà qu’Ignatius Ganago lui emboite joliment le pas.

Auteur de son 4e but de la saison dimanche à Nîmes (1-1), sur un service de son acolyte des Sang et Or, l’attaquant du RC Lens fait partie de l’équipe type de la 5e journée de L1 édictée par France Football.

Les Rennais sont là aussi

Le gardien du LOSC Mike Maignan, auteur d’une performance maousse contre le FC Nantes vendredi en ouverture de la 5e journée de L1 (2-0), est présent dans les buts. Tout comme les Rennais Nayef Aguerd et Steven N’Zonzi, particulièrement brillants face à l’ASSE.

L’équipe type de France Football (5e journée) :

Maignan (Lille) – Aguilar (Monaco), Ecuele Manga (Dijon), Aguerd (Rennes), Ballo-Touré (Monaco) – Charbonnier (Brest), Nzonzi (Rennes), Wissa (Lorient) – Delort (Montpellier), Ben Yedder (Monaco), Ganago (RC Lens)