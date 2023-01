RC Lens, LOSC, Stade Rennais : razzia du Racing dans l’équipe-type de la 17e journée de L1 !

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

5. C’est le nombre de joueurs du RC Lens présents dans l’équipe-type de la 17e journée de L1 après le solide succès acquis contre le PSG, dimanche à Bollaert (3-1) : Brice Samba, Przemyslaw Frankowski, Massadio Haïdara, Kevin Danso et Loïs Openda... plus Franck Haise sur le banc !

Après avoir été trimballé depuis son arrivée au LOSC à l’été 2019, Tiago Djalo s’est désormais fixé à son poste de prédilection, dans l’axe, et a profité du match nul concédé hier par Lille face à Reims (1-1) pour refaire parler de lui.

En attaque, on notera l’apparition de Benjamin Bourigeaud, sauveur du Stade Rennais contre l’OGC Nice après la grave blessure de Martin Terrier (2-1) et celle du Monégasque Aleksander Golovine et du Lorientais Enzo Le Fée.