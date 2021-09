RC Lens – LOSC : tifo, banderoles... Les Sang et Or multiplient les provocations

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Pour le retour du derby du Nord avec public à Bollaert-Delelis, les supporters du RC Lens ont choisi de démarrer très fort le match sur le terrain de la provocation face au LOSC. Au coup d'envoi, la tribune Marek s'est grimée d'un tifo équivoque « Lille merda », donnant le ton d'une série de banderoles assassines.

On a d'abord eu droit à des attaques sur les ex (et futurs) lensois qui ont snobbé les Dogues : « Même avec un titre, vous ne faites rêver personne. Kali, Aurier, respect !!! ». Puis un tacle viril sur la dette du LOSC : « Surendettement du LOSC : demandez à vos mères d'augmenter leurs tarifs ! »

Le derby est bel et bien lancé ...