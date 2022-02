LOSC, RC Lens : une pépite de Reims règle le derby du Nord en une phrase !

Zapping But! Football Club RC Lens : La question de la semaine

Formé au LOSC et désormais joueur du Stade de Reims, Alexis Flips n'en reste pas moins marqué par la rivalité régionale qu'il a connu durant ses jeunes années.

A l'occasion d'une interview pour Free Ligue 1 où il a été invité à réaliser une dictée, l'ailier de 22 ans a été invité à écrire la phrase suivante : « Allez les Sang et Or, le meilleur club du Nord de la France ».

Une phrase que le natif de Villeneuve-d'Ascq n'a pas voulu retranscrire, préférant remplacer les Lensois par les Lillois dans sa retranscription. Dogue un jour, Dogue toujours !

? #Cadré par @Emilie_Ros

⚽️ Alexis Flips (@StadeDeReims)

?￯ᄌマ "Allez les Sang et Or ? Je ne peux pas marquer ça !"



Une dictée en pleine interview ? Et bien pourquoi pas @FlipsAlexiis ? ?



? Alors, l'ex-lillois a-t-il réussi un sans faute ? La réponse ? https://t.co/KiP2hgdzdh pic.twitter.com/oWWk7cGTIA