RC Lens - LOSC : vacances prolongées grâce au derby, les Lillois déjà interdits à Bollaert

Choc des 16e de finale de la Coupe de France, le derby RC Lens – LOSC du mardi 4 janvier prochain (21h) a déjà bouleversé le calendrier hivernal des deux clubs nordistes. S'attendant à jouer le dimanche 2 janvier, Franck Haise a pu modifier son programme de reprise pour donner un peu plus de vacances à ses hommes.

Les Lillois interdits de déplacement

« On a fait des aménagements sur ce que l’on avait anticipé. On s’adapte. La bonne nouvelle pour les joueurs est qu’ils vont bénéficier d’une journée supplémentaire de vacances. Cela va compter pour tout le monde. Puis, il y aura une récupération plus courte pour le match de Rennes », a expliqué le technicien en conférence de presse.

Côté lillois, Jocelyn Gourvennec a également différé la reprise de l'entraînement au 30 décembre pour donner une semaine complète de repos aux joueurs : « On s’attendait plutôt à jouer le dimanche ou le lundi. On coupera après le match face à Bordeaux et on reprendra le 30 ». Le coach des Dogues espèrait aussi pouvoir voir ses supporters à Bollaert : « Nos supporters à Lens ? Je l’espère, même s’il y a eu des problèmes au match aller. On aura le temps d’en parler à la reprise ». Un espoir douché par la Préfecture du Nord-Pas-de-Calais jeudi soir puisqu'un arrêté a été pris pour interdire les fans des Dogues de déplacements après les incidents du match aller.