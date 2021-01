RC Lens - Mercato : Haise annonce un départ et met en garde contre l’OL

En préambule, Franck Haise a annoncé le départ de Charles Boli en Ligue 2. « Charles Boli est officiellement prêté au Paris FC, a-t-il affirmé en conférence de presse. Charles voulait avoir du temps de jeu ce qui est logique. Il devrait retrouver un positionnement qui lui convient mieux au PFC. »

Au niveau de son groupe, l’entraîneur du RC Lens est rassuré par l’état de forme de ses troupes. La reprise s'est bien passée. Les joueurs avaient fait le programme et on a vite redémarré dans le vif du sujet. On a fait 4 bonnes séances, a-t-il poursuivi. Tony Mauricio a un programme de reprise individuel, j'espère qu'il sera à l'entraînement collectif fin de semaine. Facubdo Medina problème de dos. Il a fait des soins en Argentine et il attaque sa réathlétisation aujourd'hui. Ganago a eu une entorse importante et à son retour, il avait certaines genes et devait retrouver du rythme. C'était logique qu'il passe par des performances en deça, Il a quand même fait de bonnes choses. Depuis notre retour, j'ai retrouvé un Gana en grande forme. »

« Lyon a beaucoup de qualité collective »

Haise a également mis l’accent sur le niveau de jeu du RC Lens, satisfaisant depuis le début de la saison mais qui pourrait être mis à mal par l’OL mercredi à Lyon. « On est très content de ce qui a été produit mais ce qui compte c'est le moment présent et les matches suivants. Dans le foot, on a toujours à prouver chaque week-end. C'est ce qui rend le métier passionnant et qui fait les difficultés. Ce qui a été fait doit amener de la confiance mais le doute doit être toujours présent. Lyon a beaucoup de qualité collective, peut faire beaucoup de choses en attaque rapide ou placée. Cela fait partie des très gros », a-t-il conclu.