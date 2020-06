RC Lens – Mercato : il s’ennuie au Stade Reims, il rejoint les Sang et Or !

true

Laurent Bessière, le responsable de la performance du Stade de Reims, rejoindra le RC Lens pour la prochaine saison. L’intéressé explique pourquoi il a opéré ce changement.



C’est un renfort qui fait beaucoup parler depuis la semaine dernière. Laurent Bessière, le responsable de la performance du Stade de Reims, rejoindra le RC Lens la prochaine saison. Sa démission l’oblige à un préavis de 3 mois, les 2 clubs continuent leurs discussions pour trouver une solution à l’amiable.

« C’est un paramètre que j’avais intégré, assure l’intéressé dont les propos sont relayés par Lensois.com. Florent Ghisolfi, le coordinateur technique lensois, était prévenu. Si le Stade de Reims souhaite me punir en me gardant jusqu’à l’expiration de mon préavis, pas de soucis, j’assumerai. Je veux que tout se passe bien, ce club m’a tant apporté. Je ne dirai jamais du mal du Stade de Reims. »

« J’avais envie de sortir de ma zone de confort »

Présent à Reims depuis 8 ans, Bessière l’avoue d’ailleurs sans faille : il avait envie d’ailleurs et le RC Lens correspond bien à ses attentes. « J’ai beaucoup réfléchi pendant le confinement, période au cours de laquelle de nombreux clubs se sont manifestés. Peut-être ai-je mis trop de temps à me décider, a-t-il concédé. Dès que j’ai pris ma décision, j’ai demandé à rencontrer le président. J’avoue que j’étais dans mes petits souliers car Reims m’a beaucoup apporté. Ceci dit, un bail de huit ans, c’est long, et puis j’avais envie de sortir de ma zone de confort ».